藝術家做公益 為南高雄家扶募獎助金
暑假過後，弱勢家庭將面對孩子開學的學費壓力。26日南高雄家扶中心，舉辦公益餐會，邀請國畫家林愛華響應捐畫義賣，共籌得近30萬元，由家扶主委林明星頒發給國中、小共128名扶助學童，得以無憂無慮上學。
丁寵玲老師工作室與南高雄家扶中心，共同發起「2017美夢成真-暑期獎助學金公益餐會」，昨天在左營四海一家登場，除頒發獎助學金給弱勢子弟外，邀請學童及家人約300人享受盛宴，同時邀請素人歌手為公益獻唱。
丁寵玲投身公益逾30年，她說，她深受母親信念影響，自許有能力一定要跟著母親腳步付出，在服務弱勢家庭過程中，有感於學習匱乏恐對孩子未來影響甚巨，因此特別邀請藝文界、企業界好友共襄盛舉。
知名國畫家林愛華，早年從事教職工作，同時身兼音樂家，她認同藝術與公益相結合理念，「畫作的價值可以嘉惠更多人」，遠比單純收藏或純欣賞更有意義，這次捐出近30幅畫作義賣，籌得近30萬元助學金。
(中時)
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