免費小卷料理＋黑鯛魚苗放流 台中梧棲小卷季登場

「2017台中梧棲小卷季」26日在梧棲漁港熱鬧登場！（陳世宗翻攝）

現場提供4000份小卷料理免費品嘗，吸引上千人參加，一起在夏日微風中感受小卷豐收的歡樂氣氛。（陳世宗翻攝）

「2017台中梧棲小卷季」26日在梧棲漁港熱鬧登場，現場提供4000份小卷料理免費品嘗，還有樂團表演、冰雕秀、舞蹈表演、兒童劇團、趣味闖關及手作DIY等精彩節目演出，吸引上千人參加，一起在夏日微風中感受小卷豐收的歡樂氣氛。

梧棲漁港以豐富的現撈海產遠近馳名，且鄰近高美濕地，成為台中市海線雙星地區觀光旅遊重要景點，而夏季正是小卷豐收的季節，台中市海岸資源漁業發展所每年此時都會舉辦「台中梧棲小卷季」，邀請民眾一起體驗小卷的魅力。

同時，為落實食魚教育，今年特別在現場進行2萬尾黑鯛魚苗放流，讓大家在品嘗當季新鮮小卷的同時，也進行漁業生態復育，讓漁業資源永續利用。

(中時)