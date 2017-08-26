世大運》險些扳倒澳洲 中華女籃28日爭銅

中華隊黃湘婷切入籃下，完全無視對方防守。(陳信翰攝)

全力爭取世大運金牌戰門票的中華女籃，26日在破萬球迷面前遭遇身材高大的澳洲隊，儘管中華隊跟澳洲一路糾纏，充分打出頑強鬥志，可惜最後仍以74比79敗下陣來，只能在28日下午5點30分去打世大運女籃銅牌戰。

雖在高度上輸了一截，中華隊首節仍靠嚴密的盯人防守，以及王維琳獨拿10分貢獻，一路保持領先優勢，不過澳洲也在羅倫、達西李兩名長人聯手追上，雙方打完首節，中華隊與澳洲打成16比16平手。

澳洲的身高優勢與對抗強度，逐漸在第2節發揮出來，隨即取得超前，可是中華隊在全場觀眾熱情支持下，當然沒有放棄念頭，黃鈴娟、林育庭、黃湘婷等人輪番開火，上半場結束，中華隊反以38比34領先。

中華隊第3節一度靠著鄭伊秀取得4分領先，不過澳洲「雙塔」羅倫、達西李再次發威，領軍打出一波17比4猛攻，反以54比47超前，幸好中華隊換成黃湘婷連續進球，第3節打完，中華隊僅以53比54落後。

鄭伊秀最後4分33秒的上籃，助中華隊68比67領先，可是澳洲連續投進2顆三分球，隨即重新掌握領先，羅絲最後32.1秒兩罰俱中，澳洲仍保5分領先優勢，中華隊最後兩波攻勢分別以出手沒進與失誤結束，只能黯然吞敗。

鄭伊秀與黃湘婷各替中華隊攻下13分，王維琳12分，林育庭與黃鈴娟各有9分，當確定落敗時刻到來，不少中華女籃球員都當場落淚，可是能跟世界強豪澳洲打到如此糾纏地步，中華隊絕對算是雖敗猶榮！

(中時電子報)