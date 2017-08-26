颱風、颶風影響 航班動態一覽
帕卡颱風朝香港、澳門方向前進，多家航空公司已宣布班機取消或延飛。此外，因哈維颶風侵襲美國德州影響，長榮航空今日台北－休士頓BR52航班，延至27日上午8時起飛。
長榮航空表示，明天往返桃園－香港BR891、BR869、BR892、BR870取消；台北及高雄往返澳門航班下午2點前取消，其餘航班維持正常起降。
國泰航空明日台北－香港3航班將調整起飛時間，CX463延飛至上午9時50分，CX465延飛至上午10時25分，CX407延飛至下午1時05分，因颱風情況可能隨時有變化，呼籲乘客注意官網，了解最新動態。
華航則宣布，27日取消航班包括CI-641/642/903/904桃園－香港、AE-1817/1818/1819/1820台中－香港、CI-933/934高雄－香港、AE-981高雄－香港、CI-7868香港－台南。
27日改時航班則有CI-601/602/909/910桃園－香港、CI-680雅加達-香港－台北、CI-585/586高雄－深圳。
台灣虎航表示，27日航班異動情形為IT-371台中－澳門取消、IT-372澳門－台中取消。
改時班機有IT-301桃園－澳門延至下午5點40分起飛、IT-302澳門－桃園延至晚間8點20分起飛、IT-303桃園－澳門延至晚間9點5分起飛、IT-304澳門－桃園延至晚間11點50分起飛、IT-321高雄－澳門延至下午5點起飛、IT-322澳門－高雄延至晚間7點20分起飛。
(中時)
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