世大運》李冠毅姊姊 不敢問他傷情
網球小將李冠毅26日在臺北世大運的攝氏34度高溫下，於男單8強賽拚到第3盤嚴重抽筋退賽，送醫診斷後為熱衰竭。姊姊李亞軒則在女單8強壓軸出場，賽前不敢詢問弟弟狀況，最後以兩個6比2擊敗日本的牛島里咲，才趕赴選手村的醫護站探視李冠毅。
「很關心弟弟的狀況，但賽前不敢問，怕影響到心情。」李亞軒賽後如是說。她的對手牛島雖然個頭嬌小，但6月曾來台參加世大運網球測試賽，並打入女單4強。只是急著贏球去看弟弟的李亞軒，也沒給牛島什麼機會，成為首位晉級單打4強的台灣好手。
(中時電子報)
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