暫忘台韓戰之敗！台俄大戰 球迷仍熱情塞爆內野區
世大運中華棒球隊力拚第5名，今（26日）對決俄羅斯，派出最年輕19歲投手江國豪完投5局飆9K，搭配打線火力全開，提前在第5局以15比0結束比賽，儘管無緣金牌，仍吸引大批球迷到場觀賽，內野區幾乎塞爆，熱情已讓球迷忘卻台韓之戰的失敗。
中華隊力拚第五名，先以11比0擊敗墨西哥，昨在新莊棒球場對決俄羅斯，原擔任先發第1棒的陳重廷未出賽，改由陳麒源遞補，施冠宇先發守一壘，范國宸未先發，游擊手改為林立，先發投手則是全隊最年輕的江國豪。
中華隊打線第一局展開猛攻，王正棠三壘安打，加上蘇智傑的高飛犧牲打，第一局領先2分。第二局中華隊攻勢發威，岳東華、林立、陳麒源連續安打，搭配陳重羽、施冠宇高飛犧牲打，單局幫中華隊再搶下7分，以9比0領先俄羅斯。
中華隊在第4局又展開攻勢，林立揮、王正棠安打，陳重廷、吳桀睿高飛犧牲打，將比數拉開到15比0，第五局結束後提早結束比賽。
江國豪總共投5局被敲1支安打，送出9次三振、無失分，拿下世大運首勝；江國豪是第一次參加世大運，他說，「只想說不管投幾局，就是一球一球慢慢來，做好自己本分而已，有投出一個保送，是壘上有人時自己有點太急，控球方面要再加強。」
(中時)
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