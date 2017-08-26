七夕情人節花價平穩 來板橋花市買花訴情話

一年一度的七夕情人節即將到來，無論是燭光晚餐或情人節禮物，搭配浪漫鮮花更能烘托出甜蜜氣氛。（葉書宏翻攝）

一年一度的七夕情人節即將到來，無論是燭光晚餐或情人節禮物，搭配浪漫鮮花更能烘托出甜蜜氣氛。今年花卉的產量充足，花價相對穩定，正是購買的好時機，情侶們可選擇送花束給另一半來表露愛戀情懷，也是小資族的最佳選擇。

農業局長李玟表示，情人節是向情人表達愛意的日子，鮮花是最佳傳情禮物，玫瑰花更是首選，而不同顏色的玫瑰花各自代表不同關係進展，粉色玫瑰隱含仰慕曖昧的情誼、白色玫瑰意味著天真和純潔的愛、紅色玫瑰象徵熱情的愛戀、紫色玫瑰代表深沈及守護的愛。

除了送花束之外，近年時興的創意盆栽頗受年輕人青睞，情人們發揮巧思自製造型盆栽種植送給另一半，綿延的愛意繼續由另一半灌溉栽培，打造居家綠化的花園氣息。

農業局表示，情人節送花可參考花語、花色及數量所隱含的意義。除了最常見代表愛情的玫瑰外，「心心相印」的白百合、「愛的誓言」粉色薔薇、「永恆的愛」紫羅蘭、「愛的告白」鬱金香，皆是浪漫意喻的花卉。

板橋花市店家表示，目前玫瑰花單支約7至10元，花束20支約200元；白百合花束（5支）約150至200元；紫羅蘭花束（10支）約300至350元；鬱金香花束（10支）約700至800元，花卉商品優惠且種類多，情人節想買花送給情人表達心意的民眾，歡迎至板橋花市選購。

新北市板橋藝文休閒花市地點位於板橋區文化路與民生路口（民生高架橋下，捷運新埔站旁），營業時間為每日上午9時至晚上6時，每週一公休。

(中時)