世大運》楊合貞享受追風快感

楊合貞是本屆世大運唯一的「五金后」，她很享受追風的快感。（廖德修攝）

滑輪溜冰在明年的印尼雅加達亞運有男女兩個項目，楊合貞則是馬上要飛到南京參加世錦賽，她說：「從小學二年級進入滑輪社就愛上這種追風的過程，其實有沒有舞台都沒有關係，我也不會在意比賽結果，無論如何我都會繼續往前衝刺。」

楊合貞也是本屆世大運唯一的「五金后」，按國內給獎規定可獲得472.5萬元獎金，突然拿到這麼一大筆錢，決定怎麼使用呢？年紀輕輕的楊合貞表示，最想要做的是幫學弟妹添購設備，因為自己以前曾在學校操場揮汗苦練，重訓器材也年久失修，希望能運用這筆錢提升設備回饋給基層。

楊合貞說，除了買器材，還會回饋父母和吳炯助教練，她說：「家裡經營派報社很辛苦，每次少了什麼訓練器材，只要開口，爸媽就會想辦法生出來。教練也一樣，常自掏腰包為我們添置設備；我們拿到比賽獎金，他也不會要求回報，總認為是我們努力的代價。」

(中時電子報)