楊振寧：中國奇蹟超越明治維新

楊振寧在南開大學座談會現場。（圖／@天津教育圖）

關心中國近代史的人士都會問一個問題，就是為何中國近代積弱不振？而日本明治維新成功了？康梁以日本明治維新為藍本的戊戌變法，最後卻失敗坐收？

原因或許很多，不過有一種說法是，西方為了讓中國這個睡獅永遠睡死，對日本明治維新大力扶持，而對戊戌變法則採取破壞的態度。

蔣中正來台後也有類似的看法，當然蔣的說法比較偏向軍事方面。當時背景是國軍失去大陸，蔣聘請中村寧次為國軍顧問，即為赫赫有名的白團。當時軍中有質疑的聲音，「為何要讓戰敗國教導我們？」蔣中正為了讓國軍幹部真心誠意接受日本白團指導，特別指出國民政府過去曾經聘請過西方各國教官來訓練國軍，但最後都以失敗收場，因為「西方國家從未真誠的想幫助中國」。

楊振寧於8月22日在天津南開大學陳省身數學研究所舉辦的「物理前沿會議」時，也把中國富強與日本明治維新相比較。

楊振寧說他小時候看見了中國落後的情形，後來到外國去，看到了中國人被外國人欺負、藐視的情景，「像翁帆就沒有這個經歷」。

楊振寧非常高興能夠看到中華民族已經成為21世紀世界的領袖之一。

楊振寧指出，中國發展再過一兩百年，會被認為是人類發展的歷史上一個大奇蹟。他說，日本明治維新當時困難的程度、人口的規模、經濟的規模以及當時整個世界的局勢，跟中國今天的奇蹟相比，還是非常小。

(中時電子報)