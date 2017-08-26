毛孩子遭丟下海 男嗆「不這樣訓練要怎麼訓練！」

男子將黑色狗狗帶到和平島公園，並將牠丟入海中，遭民眾目擊拍下檢舉。（圖／翻攝自基隆人社團臉書）

男子將黑色狗狗帶到和平島公園，並將牠丟入海中，揚言是訓練狗狗游泳，遭民眾檢舉後，動保所也祭出通緝。（翻攝自google map）

基隆市1名60多歲男子，屢屢將狗狗帶到和平島公園海堤附近，惡意將狗丟到海裡，聲稱是訓練狗狗游泳，近日遭到民眾目擊，並上前蒐證加以勸阻，怎料男子不滿被拍，還嗆「不這樣訓練要怎麼訓練」，民眾不滿將畫面PO上網檢舉，引起網友回響，紛紛痛批「太扯！他怎麼不自己跳下海訓練？」動保所獲報後也將嚴辦此男。

影片中顯示，6旬男將黑狗帶到和平島公園堤岸邊，接著將牽繩解開後，隨即將狗抱起來丟入海中，狗落海時，頭部還是朝下，狀似痛苦。

愛狗人士將畫面全程錄下，並上前質問男子：「狗都怕成這樣子，你怎麼可以這樣丟，而且我已經看到你丟了5次了！」沒想到男子竟回嗆「你是什麼東西，我為什麼不能丟，跟你有什麼關係！不這樣訓練要怎麼訓練？」2人當下爭吵不休，愛狗男子也將畫面PO上臉書社團。

「太誇張了！他自己怎麼不跳下海訓練？」、「這明顯是虐待動物，檢舉他！」、「太可惡，狗狗都怕成這樣，一點都沒有愛心。」、「怎麼不把自己兒子丟下海訓練？」畫面一出，引起網友熱議，紛紛痛批男子惡劣行徑。

動保所長陳瑞濱表示，目前已經獲報此項檢舉案件，狗狗在沒有任何保護措施的情況下，男子竟將牠丟入海中，已違反動保法第5條，故意使動物遭受傷害，可處15000至75000元罰金。

陳瑞濱提到，若造成狗狗肢體殘缺或器官受傷，將處2年以下有期徒刑，主管機關得公布其姓名、照片、違法事實，另移送法辦，目前正在尋找影片中的男子，將他約談到案說明，希望了解影片中的狗狗是否有受傷。

(中時)