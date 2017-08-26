毛孩子遭丟下海 男嗆「不這樣訓練要怎麼訓練！」
基隆市1名60多歲男子，屢屢將狗狗帶到和平島公園海堤附近，惡意將狗丟到海裡，聲稱是訓練狗狗游泳，近日遭到民眾目擊，並上前蒐證加以勸阻，怎料男子不滿被拍，還嗆「不這樣訓練要怎麼訓練」，民眾不滿將畫面PO上網檢舉，引起網友回響，紛紛痛批「太扯！他怎麼不自己跳下海訓練？」動保所獲報後也將嚴辦此男。
影片中顯示，6旬男將黑狗帶到和平島公園堤岸邊，接著將牽繩解開後，隨即將狗抱起來丟入海中，狗落海時，頭部還是朝下，狀似痛苦。
愛狗人士將畫面全程錄下，並上前質問男子：「狗都怕成這樣子，你怎麼可以這樣丟，而且我已經看到你丟了5次了！」沒想到男子竟回嗆「你是什麼東西，我為什麼不能丟，跟你有什麼關係！不這樣訓練要怎麼訓練？」2人當下爭吵不休，愛狗男子也將畫面PO上臉書社團。
「太誇張了！他自己怎麼不跳下海訓練？」、「這明顯是虐待動物，檢舉他！」、「太可惡，狗狗都怕成這樣，一點都沒有愛心。」、「怎麼不把自己兒子丟下海訓練？」畫面一出，引起網友熱議，紛紛痛批男子惡劣行徑。
動保所長陳瑞濱表示，目前已經獲報此項檢舉案件，狗狗在沒有任何保護措施的情況下，男子竟將牠丟入海中，已違反動保法第5條，故意使動物遭受傷害，可處15000至75000元罰金。
陳瑞濱提到，若造成狗狗肢體殘缺或器官受傷，將處2年以下有期徒刑，主管機關得公布其姓名、照片、違法事實，另移送法辦，目前正在尋找影片中的男子，將他約談到案說明，希望了解影片中的狗狗是否有受傷。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。