世大運》男子跆拳道團體對打 中華隊再奪一銀

劉威廷(右)攻勢凌厲。(范揚光攝)

楊宗燁(右)把對手摔倒在地。(范揚光攝)

賽後楊宗燁（左）上前與俄羅斯選手擁抱致意。(范揚光攝)

中華台北不敵俄羅斯拿下銀牌。(范揚光攝)

世大運跆拳道男子團體對打冠軍賽晚間登場，中華台北出戰強敵俄羅斯，一開局俄羅斯頻頻發揮高度優勢一路領先，苦追在後的中華隊曾將比數拉近，但無力回天終場以34比20敗陣，為台灣再添一銀。

(中時)