預防犯罪表演 小小女警萌樣成焦點

小小女警與真女警合影。（楊明峰翻攝）

不少遊客紛紛與小女警合影。（楊明峰翻攝）

新北市立清水中學高崗康輔社到場演出。（楊明峰翻攝）

桃園地景藝術節26日進入第二個週末假日，桃園市大園警分局特別請到新北市立清水中學高崗康輔社，在桃園市觀音崙坪展區舉辦快閃舞蹈表演，而分局人事室主任林永清，則派出著警察制服的6歲女兒一同表演，可愛萌樣，反倒成為最吸睛的焦點之一。

分局辦理這次活動，希望向遊客們宣導預防犯罪及交通安全觀

念。

林姓6歲女童穿上制服，化身為小小女警，可愛魅力無法擋，吸引不少遊客湊前索取合照。

大園分局長劉印宮表示，雖然暑假接近尾聲，警方仍持續加強宣導、防制青少年不法行為，要讓青少年在健康、安全的環境下成長。

(中時)