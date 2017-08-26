單親媽媽給辜仲諒的啟示
隔代教養、野生小孩，不是偏鄉地區的特色，繁華如大台北地區也有許多相似的故事，緊鄰中央研究院的南港久如社區就是一例。久如社區發展協會理事長謝建志說，久如社區不僅是南港區低收入戶家庭數比例最高的區域，也有不少新住民及隔代教養家庭居住，高齡爺爺、奶奶看顧孩子，容易讓孩子失去多元化的學習刺激，過去一年來號召社區及志工教師，加上「臺灣夢計畫」的協助，成立築夢基地著手改造深層的社會問題。
中信慈善基金會董事長辜仲諒今天下午參加南港區久如社區發展協會築夢基地揭牌儀式，一個屬於中國信託慈善基金會推動的「臺灣夢計畫」之一。他以一個親身故事，解釋此計畫的初衷，某次餐會上遇到一位單親媽媽向他訴苦「世界很不公平」，自己從小貧困，婚姻也不美滿，為了賺錢養小孩，卻還得擔心孩子獨自在家，沒辦法好好照顧，小孩子的未來還會像她一樣難以脫貧，怎麼辦？
辜仲諒說，單親弱勢家庭需要的是一個陪伴、支持的場域，「臺灣夢—兒少社少社區扎根計畫」在全省各地推動，將有20個築夢基地，促成社區左鄰右舍秉持「社區的孩子，就是我們的孩子」理念，讓下一代孩子對未來有所期待，敢夢、有夢、逐夢。
此項計畫，由一個社區發展協會發起結合當地資源，中信慈善基金會實質補助，除了讓小朋友有地方吃飯、獲得均衡的營養，也舉辦很多融入當地特色的課程，能增加小朋友對整個社區的認同感，也讓他們能感受到社區關懷的支持及力量。「臺灣夢計畫」推動近2年來，全臺已有20個社區成為築夢基地，327位國小學童接受長期照顧，累計陪伴的學童人數達628位，共有635位社區志工投入計畫。
台北市長柯文哲在世大運百忙中親臨致詞，表示「政府力量有限，民間力量無窮」，這種由政府公部門加上社區在地力量，以及企業的支持，會形成一個更有效的社會安全網，這也是台北市政府努力的目標。
(工商)
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