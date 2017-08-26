世大運》陳萱飆67桿 中華女高球明拚雙金
今年才升上大1的19歲中華女子高球女將陳萱，今(26日)在第3輪飆出當天最低桿67桿(-5)，這個佳績不僅讓她以總桿212桿(-4)，躍居與隊友侯羽桑於個人賽並列第2，也讓中華女子隊在團體賽以424桿上升至第2，明最後一天決賽力拚個人與團體雙金。
女子個人賽美國選手南西以208桿領先，團體賽美國隊421桿保持第1。陳萱與侯羽桑個人賽僅落後4桿，團體賽只差3桿，明決賽爭奪「雙金」希望濃厚，尤其如果明揚昇球場依然起風，有利兩位中華女將發揮地主優勢，後來居上「雙贏」逆轉勝。
苗栗全國高球場培訓選手陳萱，今年才要就讀台北城市科技大學，她是透過國內選拔賽入選本屆世大運國手，賽前評估，她因缺乏國際賽經驗、高球起步也較晚，看好侯羽桑與從美國徵召回來的陳之敏，是奪牌2位主將，不料，陳萱出乎意外打出黑馬姿態，除了個人賽有機會爭金，也與侯羽桑合力製造團體賽奪金希望。
陳萱今表現超水準，不僅抓下3隻小鳥，還在第13洞5桿長洞第2桿攻上果嶺，接著3步1推獵鷹，交出67桿當天最佳成績，另侯羽桑打出71桿，倆人當天合計138桿，也是當天團體賽排名第1成績。
男子組方面，俞俊安與劉永華今同樣揮出71桿，2人在個人賽同以總桿207桿並列第3，落後領先的墨西哥選手培瑞達7桿，落後排名第2的日本選手5桿，2人明目標「坐3望2搶第1」。
另外男子團體賽，日本隊以406桿維持第1，墨西哥424桿升至第2，中華隊431桿下滑至第3，由於落後日本隊10桿，爭金難度相當高。
(中時電子報)
關鍵字：團體賽
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。