世大運》陳萱飆67桿 中華女高球明拚雙金

陳萱第三輪飆67桿，有機會爭奪女子個人與團體雙金。 (圖:大會提供)

今年才升上大1的19歲中華女子高球女將陳萱，今(26日)在第3輪飆出當天最低桿67桿(-5)，這個佳績不僅讓她以總桿212桿(-4)，躍居與隊友侯羽桑於個人賽並列第2，也讓中華女子隊在團體賽以424桿上升至第2，明最後一天決賽力拚個人與團體雙金。

中華女高球主將侯羽桑，明決賽輪拚個人第1，並與隊友陳萱及陳之敏拚團體金牌。(圖：擷取自教練曾秀鳳臉書)

女子個人賽美國選手南西以208桿領先，團體賽美國隊421桿保持第1。陳萱與侯羽桑個人賽僅落後4桿，團體賽只差3桿，明決賽爭奪「雙金」希望濃厚，尤其如果明揚昇球場依然起風，有利兩位中華女將發揮地主優勢，後來居上「雙贏」逆轉勝。

苗栗全國高球場培訓選手陳萱，今年才要就讀台北城市科技大學，她是透過國內選拔賽入選本屆世大運國手，賽前評估，她因缺乏國際賽經驗、高球起步也較晚，看好侯羽桑與從美國徵召回來的陳之敏，是奪牌2位主將，不料，陳萱出乎意外打出黑馬姿態，除了個人賽有機會爭金，也與侯羽桑合力製造團體賽奪金希望。

陳萱今表現超水準，不僅抓下3隻小鳥，還在第13洞5桿長洞第2桿攻上果嶺，接著3步1推獵鷹，交出67桿當天最佳成績，另侯羽桑打出71桿，倆人當天合計138桿，也是當天團體賽排名第1成績。

俞俊安個人賽與團體賽均排名第3，本屆可望奪得獎牌。(圖：大會提供)

劉永華個人賽與隊友俞俊安並列第3，明個人與團體賽都有希望奪牌。(圖：大會提供)

男子組方面，俞俊安與劉永華今同樣揮出71桿，2人在個人賽同以總桿207桿並列第3，落後領先的墨西哥選手培瑞達7桿，落後排名第2的日本選手5桿，2人明目標「坐3望2搶第1」。

另外男子團體賽，日本隊以406桿維持第1，墨西哥424桿升至第2，中華隊431桿下滑至第3，由於落後日本隊10桿，爭金難度相當高。

(中時電子報)