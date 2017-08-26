作伙聽音樂逛市集 川川市集x小蝸牛市集中市登場

台中市政府經濟發展局26日下午於柳川藍帶水岸的柳川西路人行道，舉辦「2017川川市集x小蝸牛市集」活動。（陳世宗翻攝）

台中市政府經濟發展局26日下午於柳川藍帶水岸的柳川西路人行道，舉辦「2017川川市集x小蝸牛市集」活動，邀請審計新村的小蝸牛市集、台中在地職人、青年創業家及商圈店家在柳川河畔設攤，展售創新創意產品；現場還有知名樂團、歌手及街頭藝人表演，並發送限量200支清涼消暑的冰棒，吸引許多民眾大手牽小手前往參加，享受悠閒的午後時光。

為讓市民更進一步體驗台中豐富的青創能量與活力，經濟發展局在舊城區舉辦「川川市集x小蝸牛市集」活動，集結35個創意攤商，結合在地文創、手作、安心食等特色品牌，包括「梨理人農村工作室」透過處理農村廢棄物而研發的「梨煙筆」，不僅找到創業及改變社會的核心價值，更榮獲2016台中市十大伴手禮首獎的肯定。

社群媒體打卡超夯的「小惡魔雪莉貝爾」，從接手家族傳統製冰事業後，加入年輕創新元素，成功轉型，推出造型DIY彩繪冰棒與蛋糕，已成為台中特色甜食店家；深耕台灣的原創印花品牌「茚Taiwan」從台灣文化中截取創作靈感，以台中街區視角，呈現屬於在地的原創紙膠帶、印花餐具捲、提袋等設計小物。

專注手刻藝術的「刻刻」，巧用台灣各地木料，藉由不同產地的木材與在地的文化激盪精彩火花，設計出各式原木藝術手機座、名片座、杯墊、鑰匙圈；還有把有趣或舊時光食材放入瓶子裡的「圓仔花瓶漬_食趣」，是原在北部擔任大廚的年輕人回鄉創業的創意成果，藉由安心食材的天然色彩，透出玻璃瓶身的創意，延伸出一瓶瓶兼具味覺與視覺的在地懷舊漬物。

(中時)