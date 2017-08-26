世大運》破亞洲紀錄 鄭兆村標槍奪金

中時電子報
／台北報導
世大運男子標槍 鄭兆村擲進決賽
台北世大運田徑項目24日在台北田徑場舉行，中華隊選手鄭兆村（前）在男子標槍資格賽，以81.54米擲進決賽。鄭兆村在賽後開心振臂。中央社記者吳家昇攝 106年8月24日
世大運田徑標槍　黃士峰晉級
世大運我國標槍好手黃士峰。(資料照／中央社)

破萬地主觀眾加持下，我國「標槍雙俠」鄭兆村、黃士峰，26日決賽為觀眾帶來精彩絕倫的標槍賽事，我國紀錄保持人鄭兆村，在第6擲出91公尺36，一舉改寫亞洲以及全國紀錄，笑納金牌。

第3度拚戰世大運，鄭兆村保有我國男子標槍紀錄86公尺92，決賽首擲繳出83公尺91，第4擲再擲出84公尺37，第6擲91公尺36，打破亞洲紀錄89公尺15奪金。

上屆光州世大運為我國奪銀，黃士峰決賽首擲擲出83公尺82，第4擲擲出破大會86公尺64，改寫去年日本川崎挑戰賽的個人最佳83公尺92，但德國好手霍夫曼(Andreas Hofmann)，第5擲再以88公尺33刷新大會紀錄，不過第6擲並未超越我國好手鄭兆村，最終摘銀，黃士峰則奪銅。

(中時電子報)

關鍵字：世大運
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