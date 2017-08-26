世大運》女足PK負愛爾蘭 只能爭11名

無緣8強的中華女足，26日在臺北世大運排名賽對決愛爾蘭，開賽第32分鐘由陳燕萍先馳得點，可惜後防沒能守成到底，第89分鐘被愛爾蘭後衛（Jetta Berrill）破門扳平，雙方1比1進入PK戰，陳燕萍操刀第3點失手，愛爾蘭則5點全中，以5比3提前贏得PK與比賽勝利。

中華女足落敗後，只能在28日下午4時與哥倫比亞拚搶第11名，比賽地點為新竹縣第二運動場。

(中時電子報)