中華女籃5分惜敗澳洲 無緣金牌戰！
世大運準決賽開打，以4連勝之姿一路挺進4強的中華女籃，26日晚間拚戰5連勝，上萬台灣球迷到場聲援，可惜面對平均身高差9公分的澳洲長人陣，中華女籃最後以74比79落敗，無緣挺進金牌戰，並將於28日進行銅牌戰。
世大運女籃準決賽今天傍晚5時30分於台北小巨蛋登場，中華女籃面對澳洲長人陣容，首節戰況陷入膠著，禁區頻遭澳洲隊進攻得逞，中華隊則靠著先發上場的王維琳單節砍進10分的優質表現，首節雙方以16比16戰平。
次節中華隊仍苦於身材劣勢，開局一度先遭澳洲連下4分，所幸數度攻防後，中華隊陳晏宇、楊晴、黃湘婷、鄭伊秀、黃鈴娟等人挺身而出，在外線多點開花，上半場結束中華隊反以38比34取得領先。
易籃後，中華隊鄭伊秀連下5分漂亮開局，但隨即又遭澳洲打出一波15比4攻勢，反以47比52落後，最後1分多鐘，中華隊靠著楊晴、黃湘婷連下6分拉近比數，第3節結束以53比54僅1分之差暫時落後。
關鍵第4節，中華隊一度被澳洲拉開差距，但黃鈴娟關鍵3分球加鄭伊秀籃下強攻得手，一度取得68比67領先，但澳洲隊長賈彬(Darcee Lee Garbin)、韋蓉(Abigail Rose Wehrung)連續3分球，讓澳洲在最後1分多鐘時，取得3分領先，終場前澳洲強攻禁區得手，比分差距拉大至5分，中華隊又因失誤反攻不成，終場以74比79落敗。
賽後王維琳及數名球員忍不住難過痛哭，王維琳受訪時表示，下半場團隊沒有掌握好籃板球，覺得非常可惜，輸球很難過，希望28日的比賽好好加強籃板，將銅牌留在台灣。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。