中華女籃5分惜敗澳洲 無緣金牌戰！

世大運準決賽開打，以4連勝之姿一路挺進4強的中華女籃，26日晚間拚戰5連勝，上萬台灣球迷到場聲援，可惜面對平均身高差9公分的澳洲長人陣，中華女籃最後以74比79落敗，無緣挺進金牌戰，並將於28日進行銅牌戰。

世大運女籃準決賽今天傍晚5時30分於台北小巨蛋登場，中華女籃面對澳洲長人陣容，首節戰況陷入膠著，禁區頻遭澳洲隊進攻得逞，中華隊則靠著先發上場的王維琳單節砍進10分的優質表現，首節雙方以16比16戰平。

次節中華隊仍苦於身材劣勢，開局一度先遭澳洲連下4分，所幸數度攻防後，中華隊陳晏宇、楊晴、黃湘婷、鄭伊秀、黃鈴娟等人挺身而出，在外線多點開花，上半場結束中華隊反以38比34取得領先。

易籃後，中華隊鄭伊秀連下5分漂亮開局，但隨即又遭澳洲打出一波15比4攻勢，反以47比52落後，最後1分多鐘，中華隊靠著楊晴、黃湘婷連下6分拉近比數，第3節結束以53比54僅1分之差暫時落後。

關鍵第4節，中華隊一度被澳洲拉開差距，但黃鈴娟關鍵3分球加鄭伊秀籃下強攻得手，一度取得68比67領先，但澳洲隊長賈彬(Darcee Lee Garbin)、韋蓉(Abigail Rose Wehrung)連續3分球，讓澳洲在最後1分多鐘時，取得3分領先，終場前澳洲強攻禁區得手，比分差距拉大至5分，中華隊又因失誤反攻不成，終場以74比79落敗。

賽後王維琳及數名球員忍不住難過痛哭，王維琳受訪時表示，下半場團隊沒有掌握好籃板球，覺得非常可惜，輸球很難過，希望28日的比賽好好加強籃板，將銅牌留在台灣。

(中時)