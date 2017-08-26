網傳今井繪理子不倫車震照 真相公開！

網傳今井繪理子不倫車震照，其實只是混淆視聽的AV截圖。(取自日網)

前日本女團SPEED成員今井繪理子，去年成功轉戰政壇，順利當選參議員，未料日前卻爆出她與已婚議員橋本健搞不倫，網上甚至流出疑似兩人的過激車震照，引發日本網友熱烈討論。不過就有日媒查出真相，發現這些所謂的今井繪理子車震照，只是AV截圖罷了。

今井繪理子爆出不倫已婚議員，不僅讓她形象崩盤，從政之路蒙陰影，此時網路又瘋傳一組疑似她與橋本健的不倫慾照，照片中的女主角乍看還真的與今井繪理子有幾分相似。

但《東京體育報》就指出，這組照片其實是A片截圖，據業界人士透露，這只是故意找一個跟今井繪理子好像的女主角，但已經是10年的影片了。

(中時電子報)