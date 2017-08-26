阿妹邀歌王高雄助陣 JJ相隔16年為天后創作新曲
張惠妹（阿妹）「烏托邦2.0」高雄演唱會，26日第7場邀林俊傑（JJ）合唱他創作的經典歌曲〈記得〉；阿妹預計今年底推出的新專輯中，將收錄JJ相隔16年，二度為她打造新歌，據悉阿妹原想在演唱會上唱一段新歌，被經紀人陳鎮川阻止而未能如願，但阿妹興奮表示：「絕對超越〈記得〉！」
據了解，JJ為她量身打造的新歌，是阿妹新專輯裡第一首被選中的，未料阿妹專輯磨了兩年，期間JJ一直關心歌曲進度，卻從沒聽過成品，因此相當期待。
當年JJ還未出道，創作歌曲〈記得〉就被阿妹相中，收錄於2001年專輯《真實》；10幾年來，兩人互邀約對方當演唱會嘉賓至少5次，卻都因時間搭不上而未能如願；這次原本人在美國的JJ不想再錯過，提前返台準備。
(中時)
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