南市8家牧場毒蛋流向全台 往下供應18家業者
台南市衛生局26日從全市8家毒蛋牧場中，追查出共31家下游業者，總計共封存、下架約6587公斤毒蛋，市面上包括知名的佳湘食品、班鳩的窩與拉亞漢堡、四海游龍、弘爺等都中箭，另有18家業者流向外縣市，移請當地衛生局追查。
台南市衛生局調查後表示，8家牧場在台南市的銷貨對象主要為蛋商及當地餐飲業者，以零售或烹調後供應消費者，對於疑慮的蛋品，衛生局均令業者下架封存。
其中沈素貞牧場每天供應660公斤雞蛋給大成長城官田營業所，再往下供應全台18家業者。衛生局26日繼續清查大成長城供應在台南3家業者的流向，其中佳湘食品為自用烘培、文楓則零售給蛋行與一般餐飲業、億利行供應零售業。
台南市衛生局26日下午接獲高雄市政府衛生局通報所轄金梅畜牧場、龍發堂畜牧場檢出毒蛋，疑流入台南市5家業者，包括漢堡與早餐店，衛生局前往稽查，現場皆已無庫存。
台南市8家牧場共封存4122公斤，下游31家業者共下架回收2464公斤，總計封存、下架6587公斤雞蛋。
(中時)
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