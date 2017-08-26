南市8家牧場毒蛋流向全台 往下供應18家業者

台南市衛生局26日持續追查毒蛋下游業者，發現主要為蛋商及當地餐飲業者。（台南市衛生局提供）

台南市衛生局26日從全市8家毒蛋牧場中，追查出共31家下游業者，總計共封存、下架約6587公斤毒蛋，市面上包括知名的佳湘食品、班鳩的窩與拉亞漢堡、四海游龍、弘爺等都中箭，另有18家業者流向外縣市，移請當地衛生局追查。

台南市衛生局調查後表示，8家牧場在台南市的銷貨對象主要為蛋商及當地餐飲業者，以零售或烹調後供應消費者，對於疑慮的蛋品，衛生局均令業者下架封存。

其中沈素貞牧場每天供應660公斤雞蛋給大成長城官田營業所，再往下供應全台18家業者。衛生局26日繼續清查大成長城供應在台南3家業者的流向，其中佳湘食品為自用烘培、文楓則零售給蛋行與一般餐飲業、億利行供應零售業。

台南市衛生局26日下午接獲高雄市政府衛生局通報所轄金梅畜牧場、龍發堂畜牧場檢出毒蛋，疑流入台南市5家業者，包括漢堡與早餐店，衛生局前往稽查，現場皆已無庫存。

台南市8家牧場共封存4122公斤，下游31家業者共下架回收2464公斤，總計封存、下架6587公斤雞蛋。

(中時)