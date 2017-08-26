芬普尼蛋封存100萬顆 估28日清查完成

雞蛋殘留芬普尼，桃衛生局25日下架700.8公斤。（甘嘉雯翻攝）

芬普尼蛋範圍不斷擴散，全台封存雞蛋達到6萬公斤，相當於100萬顆蛋，且恐有部分問題蛋銷往新北、桃園等北部擴散。食藥署指出，牧場下游第一層蛋商已清查完成，大成長城和勤益蛋品的5千公斤問題蛋已全數回收，目前持續追查早餐店、地區性超商等下游蛋品，預計28日全數追查完畢。

這次衛生單位總共出動400人次，稽查354家業者，截至今（26）日中午，總計回收封存或退回雞蛋6萬0457公斤，約100萬7617顆蛋，畜牧場封存量為3萬4818公斤，約58萬顆蛋，下游通路封存退回量為2萬5639公斤，約42萬7千餘顆蛋。

其中，台南市沈素貞牧場共928.8公斤流向大成長城，廣福雞場也有3974.4公斤流入勤億蛋品工廠，總計4903.2公斤，相當於8萬1720顆蛋全數下架回收，並未販售至市面。農委會指出，目前大成、勤益2家所生產的雞蛋，均來自其他檢測合格的雞蛋場，安全無虞。

儘管全台44家不合格牧場範圍侷限於中南部，但下游蛋品恐往北部擴散，除了彰化國賀牧場下游峻億蛋行批發給新北市壽山蛋行的1368公斤雞蛋已退回，又新追查出彰化武安牧場的芬普尼蛋恐銷往新北市，彰化林武畜牧場、欣德畜牧場下游皆銷往桃園，目前仍在追查蛋品流向。

目前文政牧場、高昇牧場、台益農牧場、吉盈養雞牧場等4場複驗後均合格。衛福部食藥署副署長林金富指出，將繼續往地區性早餐店、烘焙業、黃昏市場、散客、雜貨店、餐飲零售業等追查，預計28日全數清查完成，也提醒消費者購買蛋品時，可掃描QR code確認來源牧場，避免買到有風險的蛋。

農委會防檢局副局長施泰華表示，防檢局每年監測雞蛋高達1萬多件，這次芬普尼的檢驗方法已經建立，將一併納入雞蛋採檢項目，未來也會針對用藥較多的牧場加強採檢。

(中時)