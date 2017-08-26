金門兩岸消災祈福超薦法會 今晚功德圓滿結束

「2017兩岸和平消災祈福超薦大法會」今晚功德圓滿結束。（陳永富提供）

法會榮譽主任委員李炷烽（左一）、榮譽副主委陳滄江（左）和王振利等依禮法膜拜誦讚，儀式莊嚴隆重。（陳永富提供）

「2017兩岸和平消災祈福超薦大法會」邀請兩岸近百位法師灑淨、開經及誦經、主法。（陳永富提供）

今天晚上布施100桌焰口，超度1949年以後歷次國共戰役陣、公亡將士及十方法界無祀孤魂。（陳永富提供）

兩岸法師祝願國泰民安、風調雨順。（陳永富提供）

「2017兩岸和平消災祈福超薦大法會」祈求佛法超度亡靈往生極樂，也祝願兩岸永久和平，災禍永息。（陳永富提供）

為期6天的「2017兩岸和平消災祈福超薦大法會」在今（26）日清晨齋天及晚上布施100桌焰口，超度1949年以後歷次國共戰役陣、公亡將士及十方法界無祀孤魂後，功德殊勝圓滿結束。

此次兩岸和平消災祈福超薦大法會在金門金湖鎮綜合體育館設置主壇場，並首度於大膽島與烈嶼鄉軍人公墓設立分壇盛大舉行。主辦單位感謝兩岸三地主法法師、助念法師、護法、虔心奉獻的台、金志工，祝願佛光普照，國泰民安、風調雨順。

這場金門地區自2004年以來的第6場盛大法會，由金門縣佛教會主辦、財團法人金門大佛園區開發基金會與玄空寺承辦，獲得福建省政府、金門縣政府、縣議會與金防部全力配合與支持，並禮請兩岸三地共近100位法師抵金灑淨、開經及誦經、主法。

海基會董事長田弘茂與陸委會法政處副處長周鳴瑞等人也在22日專程跨海參加法會，虔誠頂禮膜拜，祈求佛法超度亡靈往生極樂，兩岸永久和平，災禍永息。

今天清晨5時舉行的齋天，由山東省濟南神通寺方丈界空大法師與金門縣佛教會理事長湛因法師、海印寺性海法師主法，法會榮譽主任委員李炷烽、榮譽副主委陳滄江、王振利等依禮法膜拜誦讚，儀式莊嚴隆重。下午5時至晚上9時的設施五大師瑜伽焰口，普渡桌多達100桌，擺滿各色豐盛素食供品、果品飲料，盛況空前。

(中時)