和平電廠狀況多 磨煤機故障降載發電

和平電廠狀況很多。屬於台泥集團的和平電廠繼2號機在23日爐管破裂後，1號機昨天又發生磨煤機故障，影響機組降載2成。不過因為是假日，今天備轉容量率仍有6.9%，在安全值之上。

台電表示，磨媒機問題不大，修復很快，比較重要的是停機中的2號機，破管已修了好幾天，因為面臨假日，並未特別催促廠方。目前電廠方面回報周一可修復上線，趕上上班日尖峰用電沒問題。

台電說，每部燃煤發電機約配有4到5台磨煤機，把粗硬的煤壓成碎粉送進燃燒室燃燒，只是1台故障的話影響不大，65萬瓩容量的1號機今日出力降為8成2。

由於假日尖峰用電未超過3150萬瓩，因此備轉容量仍有6.9%，供電燈號為吃緊黃燈。

(中時)