車行老闆遭仙人跳 與少女上床噩夢才開始
蔡姓男子為台南市一家寺廟轎班老大，去年底安排17歲呂姓少女與金姓車行老闆發生關係，再佯稱少女大哥討公道，與少女春宵一度的金男噩夢才開始，除遭索走汽車，賠上30萬，還有多位陌生人上門要錢，警方日前陸續逮捕蔡男集團成員6人，依恐嚇取財、妨害自由、傷害及組織犯罪等移送法辦。
金姓車行老闆去年底認識呂姓少女，以為天外飛來桃花，沒想到兩人春宵一度後，才是噩夢開始。
原來少女是蔡姓男子安排的桃色陷阱，蔡男見金男上勾，事後出面佯稱少女大哥，痛毆金男並索討遮羞費，金男不得已，只好讓出一部汽車，並賠30萬元。
噩夢尚未停止，日後陸續有自稱少女親友的陌生人陸續上門向金男討錢，動輒將他拖出去痛毆，他不堪其擾，轉向警方求援。
全案由台南市警一分局主導，搭配六分局及歸仁分局展開調查及行動。警方發現蔡男平時利用臉書糾眾飆車，曾涉及台南市多起暴力事件，再吸收無知少女，設計仙人跳詐財。
警方陸續逮獲以蔡男為首的6名組織成員，包括兩名少女，蔡男對案情語帶保留，全案依照恐嚇取財、妨害自由、傷害及組織犯罪等移送台南地檢署偵辦。
(中時)
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