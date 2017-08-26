世大運》200公尺決賽 楊俊瀚第7作收

世大運男子200準決賽楊俊瀚晉級。（季志翔攝）

臺北世大運田徑男子200公尺決賽，「台灣最速男」楊俊瀚僅跑出21秒07，以第7名作收。令人覺得可惜的是，金牌最後由法國的傑佛瑞強以20秒93拿下，成績甚至還沒有楊俊瀚準決賽20秒78出色，銀牌為加拿大林德的20秒96、銅牌是斯洛伐克沃肯的20秒99。

(中時電子報)