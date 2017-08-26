林青霞繼女一年前未婚生女 認內心出現大改變

邢嘉倩去年和男友有喜，今已恢復苗條身段。（圖／取自《on.cc東網》、IG）

林青霞對邢嘉倩疼愛有加。（圖／中時資料照片）

元祖女神林青霞23年前嫁給富商邢李㷧，除了替老公生下兩女外，對丈夫與前妻所生女兒邢嘉倩更是疼愛有加，讓邢嘉倩誇她是「世上最好的繼母」。作風洋派的邢嘉倩去年宣布和男友Lloyd有喜，同年7月產下一女，但不打算補票結婚，近日邢嘉倩出席活動，身形看來與生女前差不多，也吐露當媽前後心態大不同，「已經沒像以前事業心那麼重了」。

去年1月，邢嘉倩在IG宣布與外籍男友Lloyd將晉升為新手爸媽，愛孩子的她不要求男友娶她，願意當未婚媽媽，並透露父母對此都沒意見，6個月後邢嘉倩低調剖腹產下一女，母親張天愛和男友都一路陪伴，傳聞邢嘉倩女兒長相神似邢李㷧，遺傳了家族好基因。

據《on.cc東網》報導，邢嘉倩近日出席護膚品牌午餐聚會，打扮雖不如以往常走性感路線，但已恢復產前體型，受訪時她爆料自己胖了4、5公斤，還在鏟肉中，問她生女前後最大改變，她直言是要努力在生活與工作中保持平衡，回家則要忙照顧女兒，對事業的衝刺心已大不如前。

(中時電子報)