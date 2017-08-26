金正恩怕遭「斬首」 雇請KGB前特工

日本《朝日新聞》25日援引北韓消息通說，北韓雇用了因蘇聯解體而解散的蘇聯國家安全委員會（克格勃，KGB）的前任特工，「此可理解為是應對『斬首行動』的對策。斬首行動是美韓正在考慮的刺殺北韓領導人金正恩的計畫」。

據《朝日新聞》援引的北韓消息通人士說法，北韓今年2月邀請了約10名過去曾在克格勃鎮壓恐怖組織作戰部門工作過的前特工前往平壤。他們以負責貼身保護金正恩的護衛司令部特工們為對象，進行了事前偵查恐怖襲擊、事後鎮壓恐怖分子的軍事訓練。

報導稱，北韓在訓練過程中不斷詢問這些克格勃出身的特工「提前應對運用最尖端武器的美國暗殺行動的措施」，對此表現出極大的關注。據悉，北韓尤其關注駐韓美軍計畫明年初部署的「灰鷹」（MQ-1C）無人戰鬥機。

去年9月北韓進行第五輪核試驗之後，打擊以金正恩為首的北韓領導層計劃便開始被提及。今年1月，南韓國防部公布了「今年年內要設立打擊北韓領導層部隊」的方針。原計畫在2019年設立履行「斬首行動」的特殊任務旅團，但北韓接連以核武器、導彈試驗發起挑釁，令朝鮮半島政局陷入緊急狀態，因此設立時間隨之提前。

美軍今年3月在美韓聯合軍演時，動員了2011年5月參與槍殺賓拉登作戰的美國海軍特種部隊「海豹六隊」，美韓並聯合進行了「瓦解北韓戰爭指導本部的訓練」。另外，上月初聯合參謀本部還公布了在F-15戰鬥機上發射導彈「金牛座」擊潰平壤「人民武力省指揮部」的影片。

南韓國家情報院在今年6月國會情報委員會座談會上作報告，稱金正恩「拚命獲取關於『斬首行動』的信息，公開活動減少了32％」，「就算參加活動也在凌晨進行，訪問地方時不乘坐專車，而搭乘幹部的車輛前往」。

(中時)