世大運》哭紅雙眼 王維琳：下場我們會更好
當確定以5分之差輸給澳洲後，王維琳馬上淚如雨下，跟身旁的中華女籃隊友哭成一團，就連隔了20分鐘走進賽後記者會現場，臉上仍有淚痕，「很遺憾沒法贏下這場球，但我們會努力把銅牌留在台灣，下場表現會更好！」
其實中華女籃打夠好了，特別是在第1節，面對澳洲高大的內線長人，王維琳毫不畏懼頻頻單打切入，單節投5中4、2罰俱中，獨拿10分，幫助中華隊緊咬不放，甚至讓整個小巨蛋地主球迷感到中華隊是有贏球機會的。
「能在第1節拿下10分，並不是我1個人的功勞，而是感謝隊友幫我掩護卡位。甚至願意相信我，」王維琳表示，「所以我才有信心把球投進，只可惜我後3節表現不好，希望下場比賽我們可以打出比今天更強悍的氣勢與對抗。」
中華女籃總教練華格納賽後表示，雖對輸給澳洲感到很失望，卻沒對任何球員表現失望，「我們就跟家人一樣，也打出1場相當賣命的好球賽，我想籃板還是我們最大的問題，今天只有首節表現很棒，後面就出現差距了。」
事實上比起8強戰整整輸給加拿大28個籃板，中華女籃26日全場抓34籃板，只比澳洲少了14個，已經很努力克服身高劣勢，末節投進兩顆三分球的黃鈴娟說：「我們會趕緊忘記這些不好的，準備面對後天的銅牌戰。」
(中時電子報)
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