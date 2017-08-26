世大運》可愛度爆表！日本桌球美少女山本怜
日本桌球美少女山本怜（Yamamoto Rei），就讀日本中央大學，早在國中時期就在日本擁有知名度，參加國內聯賽屢屢繳出優秀成績，加上外表甜美，讓她在今年出征2017台北世大運時就頗受矚目。
然而前三天的團體賽，山本怜因狀態調整不佳，並非固定排點的選手，但她仍肯定這次世大運，給她更多磨練機會，也懂得修正自己的缺點，接下來全力拚戰單打賽事。26日的女子單打，山本怜就連拿兩勝，從預賽第8組脫穎而出。
日本女子桌球近年突飛猛進，山本怜認為這是很大的優點，「大家實力都好，我就有機會和更多好球員切磋，大家一起努力、一起變強。」來到這次世大運，她認為有很多的收穫，而臺灣球迷進場的加油聲，也讓她印象深刻。
談到自己私下的休閒，山本怜笑說：「不練球時我喜歡放空，做一些比較悠閒的事，最喜歡去貓咪咖啡廳待著，喝飲料、看貓，就覺得很療癒。」雖然因為住宿問題，沒有飼養自己喜歡的貓咪，但山本怜談到喜好時那份開朗，有別於場上的專注，流露出她的少女本色。
(中時)
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