哈維颶風進入德州內陸 強度降為1級

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哈維颶風登陸美國德州，風速持續減弱，目前已經降至1級。

氣象預測單位警告，哈維可能在沿海部分地區製造12英尺(約3.7公尺)的風浪，德州中部及北部接下來幾天面臨淹水危機。

美國媒體先前稱哈維是近年威力最強的風災。

(中時)