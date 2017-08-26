世大運》擲破91公尺 鄭兆村亞洲史上第1人!

世大運男子標槍由鄭兆村拿到金牌。（季志翔攝）

世大運男子標槍由鄭兆村拿到金牌。（季志翔攝）

我國男子標槍紀錄保持人，鄭兆村26日世大運標槍決賽，在破萬地主觀眾面前，締造我國田徑新頁，他第6擲擲出91公尺36，一舉改寫全國和亞洲紀錄奪金，成為新科亞洲標槍紀錄保持人，是史上首位擲破91公尺的亞洲人，此成績在去年里約奧運可奪金。

在鄭兆村之前，亞洲紀錄是由中國好手趙慶剛於2014仁川亞運創下的89公尺15。鄭兆村第3度拚戰世大運，決賽首擲繳出83公尺91，第4擲再擲出84公尺37，第6擲91公尺36，一舉刷新亞洲紀錄，並改寫自己全國紀錄86公尺92。

鄭兆村的91公尺36成績，世界年度排名第3傑，僅次德國好手維特(Johannes Vetter)的94公尺44，以及德國羅勒(Thomas Rohler)的93公尺90。鄭兆村的91公尺36成績，若是去年里約奧運足以奪金，去年里約奧運金牌由德國羅勒以90公尺30拿下。

男子標槍世界紀錄保持者為捷克澤萊茲尼(Jan Železný)的98公尺48，鄭兆村的91公尺36居世界標槍史上第12位，且是史上首位擲破91公尺的亞洲人。

(中時電子報)