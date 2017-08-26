買高清投影機收到巧克力 臉書限時搶購暗藏危機

警方公布破解臉書假廣告特徵。(林郁平翻攝)

網路購物已成為年輕人購物趨勢，為了防止網路購物詐騙，以往民眾會選擇貨到付款方式，避免匯款後網路賣家人間蒸發；然而詐騙集團「魔高一尺」，近來165反詐騙諮詢專線統計，上個月民眾使用臉書購物詐騙案件中，有71%是匯款後未到貨，而29%民眾雖選擇貨到付款，回家拆封後竟收到贗品、劣質品。

新北市一名李姓公務員上月底瀏覽臉書時，發現一款家用微型高清投影機拍賣的廣告，點入後導向至一個倒數計時拍賣網頁，號稱原價將近9000元的家用微型高清投影機僅賣1288元，但倒數21小時，之後就恢復原價。

網站註明可選擇貨到付款且免運費，李男於是下訂，不料，3天後收到貨打開一看，箱內裝的竟是廉價的巧克力，而該網站仍停留在18小時倒數，而且完全沒有聯繫地址、電話等，李男只能自認倒楣。

宜蘭一名林姓男子，上月在臉書Yeezy Boost潮鞋拍賣私人社團，看見Yeezy Boost 350 V2 限量款「降價求秒售」的貼文訊息，原價近2萬5000元且近乎全新的限量鞋僅要價2萬2000元，林男立即下訂、匯款，然而事後卻遲遲未收到貨，透過臉書私訊對方，竟遭對方封鎖，令林男求償無門。

警方表示，透過臉書進行購物風險高，賣家或是假廣告通常將商品形容的很美好、功能很強大，但是實際上收到的貨品跟網頁刊登內容並不相符，還可能收到贗品、劣質品，甚至完全收不到貨品，買家聯繫不上客服人員、無法退貨，民眾網路購物應特別留心，如有問題可撥打165反詐騙諮詢專線查證。

另外，刑事局也提供以下幾點辨別「臉書假廣告」特徵，呼籲民眾只要看到低於市價，且只能使用貨到付款方式，應仔細辨明真偽，提高警覺：

特徵1、廣告商品售價明顯低於市價行情。

特徵2、網站永遠倒數不完的結束時間，每天都限時搶購。

特徵3、強調免運費、7天鑑賞期、可拆箱驗貨，且只能使用貨到付款方式。

特徵4、網站上沒有公司地址及客服電話，或客服為空號。

特徵5、網頁只販售單項商品。

(中時)