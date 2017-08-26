韓聯社「機器人記者」引海外媒體關注
據韓國聯合通訊社（韓聯社）25日報導，韓聯社在南韓媒體中最先開發的機器人記者「Soccerbot」12日正式上崗工作，引發海外媒體關注。
據外媒25日報導，英國《每日郵報》、印度亞洲通訊社、羅馬尼亞國家通訊社、巴基斯坦聯合通訊社等50多家海外媒體刊文介紹「Soccerbot」。
英國《每日郵報》17日報導，韓聯社啟用機器人記者寫英超聯賽比賽新聞稿。雖然該機器人記者只用韓語寫稿，但用英語寫稿的機器人記者的誕生不再遙遠。
印度亞洲通訊社14日報導，「Soccerbot」在英超聯賽2017-2018賽季的380場比賽結束1-2秒後即開始寫稿，預計機器人記者將在平昌冬奧會亮相。羅馬尼亞國家通訊社23日報導，啟用機器人記者是為了跨越南韓和英國間地理距離而付出的努力。巴基斯坦聯合通訊社24日報導，機器人記者的誕生是走向基於技術的媒體業、拓寬媒體領域的重大里程碑事件。
此外，俄羅斯、墨西哥、玻利維亞、烏克蘭、捷克、克羅埃西亞、土耳其、義大利、越南、新加坡、泰國、阿拉伯聯合大公國等全球眾多新媒體和傳統媒體也對「Soccerbot」進行了報導。各國媒體還提出希望採訪「Soccerbot」的請求，有的則要求提供相關資料。
「Soccerbot」於12日凌晨3時45分（南韓時間）英超聯賽2017-2018賽季首輪比賽打響時「上崗」，對每場比賽進行迅速報導。讀者可通過韓聯社網頁或Soccerbot網頁、官方臉譜閱覽機器人記者新聞稿。
(中時)
關鍵字：機器人記者
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