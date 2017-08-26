世大運》標槍三雄相爭 鄭兆村擲出亞洲紀錄
臺北世大運田徑標槍堪稱本屆最精彩的賽事，鄭兆村與德國好手霍夫曼（Andreas Hoffman）、同胞黃士峰一路纏鬥，三人都以個人最佳先後改寫世大運大會紀錄，鄭兆村好酒沉甕底，後來居上擲出91.36公尺的驚人佳績，不但創下亞洲紀錄，甚至比去年里約奧運金牌成績還棒！
鄭兆村今年4月才以86.92公尺締造新全國紀錄，這次世大運被寄予奪金厚望，但他前3次投擲還在加溫，反倒是霍夫曼第3次就達到85.59公尺，表示鄭兆村和黃士峰必須繳出直逼全國紀錄的成績，才有機會留下金牌。
黃士峰此時挺身而出，第4次投擲以86.64公尺改寫世大運大會紀錄，躍居領先，豈料第5擲霍夫曼就以88.33公尺超越才剛出爐的大會紀錄，也宣告黃、鄭若不能有超越自我的最佳演出，金牌就會被德國人拿走。
鄭兆村第5次投擲時犯規，不過最後1擲卻發生了奇蹟，他擲出91.36公尺，不僅把他保持的全國紀錄推進將近5公尺，也是新的亞洲紀錄。
最後能否金留台灣，還要看霍夫曼的第6次投擲，他也被鄭兆村激發出潛力，繳出個人生涯最佳的91.07公尺，然而這個成績只能屈居銀牌，由鄭兆村神奇奪金！
(中時電子報)
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