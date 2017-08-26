三峽分局假日增設「三眼魔神」 取締台七乙線超速車輛
由三峽通往復興的台七乙線，每逢假日常有不少汽機車在此高速呼嘯而過，為避免高速壓車過彎、逆向超車釀成車禍意外，三峽警分局也自今日起開始使用「三眼魔神」移動式超速取締利器，隨時鎖定超速車輛。
三峽分局表示，貫穿三峽、復興的台七乙線，沿線道路蜿蜒山水景色怡人，也是假日汽、機車族兜風的高人氣路線，但部份汽車、機車騎士們呼朋引伴享受馳騁之刺激同時，超速、行駛來車車道、高速壓車過彎、不戴安全帽等違規行為也屢件不鮮，增高了交通安全的風險。
三峽警分局表示，為提醒駕駛朋友注意安全，每逢假日將於沿線部署大重機執行機動違規取締，並自今日起增添「三眼魔神」移動式超速取締利器，隨時鎖定超速車輛，希望能藉勤務之顯性執法作為，明示駕駛人不要有危險駕駛行為，除了兼顧公衆行車安全，也希望民眾別跟自己的荷包過不去。
三峽分局統計，今年自５月起，每逢假日夜間於湊合橋頭，實施防制危險駕車及取締改裝排氣管噪音車，假日日間於114線强化交通疏導，台七乙線強化交通安全勤務措施，皆明顯倍數降低交通事故之發生及妨害安寧之投訴，成效十分顯著，除了執行員警之辛苦外，民眾的配合遵守交通規矩也要讚揚。
三峽分局長張錦成表示，將持續針對轄内之交通特性，因應各項活動與景點遊客需求，彈性調度警力，規劃勤務超前或增加警力部署，達成交通安全與順暢的任務。
(中時)
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