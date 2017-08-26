朱俐靜賠錢開唱　音樂會留座憶亡母

朱俐靜今晚在台北Legacy舉辦演唱會。（粘耿豪攝）

朱俐靜今晚在台北Legacy舉辦演唱會。（粘耿豪攝）

朱俐靜今晚在台北Legacy舉辦演唱會。（粘耿豪攝）

朱俐靜26日在台北Legacy舉辦演唱會，半年內二度在同一場地開唱，600張門票照樣秒殺，票房約72萬；為了回饋歌迷支持，她不僅邀五月天御用團隊打造舞台等硬體設備，還大手筆訂製收錄她新歌的黑膠唱片送觀眾，演唱會總成本破百萬，入不敷出。

去年經歷喪母之痛的她，今以新歌〈反對眼淚〉獻給天上的母親，她唱到眼眶泛紅，忍淚說：「我特別為媽媽留了一個座位，有感覺到媽媽今晚有來現場看我的表演，這首歌獻給媽媽，希望她會喜歡。」孝順的她為了就近照顧80歲的父親，正努力存買房頭期款，希望年底前完成目標。

為了讓歌迷有煥然一新的驚喜感，難得裝扮性感的她，今穿白色簍空連身褲裝開場，大方秀出E奶好身材：「我想穿這套動作不能太大，免得『球體表面』露太多！」擔心胸部「南半球」曝光；此外，她還選唱美國搖滾樂團「聯合公園」的經典歌曲〈What Ive Done〉，向已故主唱查斯特致敬，「嘶吼部分特別爽！唱完感覺口中有血腥味」。

(中時)