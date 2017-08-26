台灣警察服務一級棒 美國舉重隊離台前夕說「讚」
美國舉重隊選手Jacob Baker昨日下午3時許，神色慌張地跑到選手村安檢點找員警幫忙，表示其iphone6手機放在接駁車上忘記帶下車，手機內存有此次世大運比賽的珍貴相片與個人重要資料，而且舉重隊即將於26日一早返回美國，因離台時間緊迫只好緊急向安檢點警察求助。
擔服安檢工作的北市保大小隊長古仁祥、警員王振宗及高雄市警察局外事警員謝淳瑄，得知該選手在淡江大學比賽結束後，搭乘接駁車返回選手村，古員立即透過世大運交通處服務志工聨繫接駁車駕駛，經駕駛細心檢查車內，果然發現選手所不慎掉落的iphone6手機，而且還在車輛座位上，另外尋獲一副太陽眼鏡，經員警向美國選手詢問，確認太陽眼鏡是美國舉重隊教練所有。員警經2個小時不斷的奔波聯繫，終於在美國舉重隊員離台前夕，將所尋獲的手機及太陽眼鏡交還給美國舉重隊成員手上。
警方表示，古員工作認真負責，日前也積極協助日本排球選手找回遺失手錶，獲得日本選手稱讚說台灣警察是看過最好、最有效率的警察，古員也因此獲得警政署長陳國恩的表揚。
此次古員再次積極聯繫、尋回美國舉重隊一行人所遺失的物品，再次獲得國際選手一致的肯定，讓選手在返美前都不禁豎起大姆指說：「台灣警察就是讚啦！」。
(中時)
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