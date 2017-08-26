孟耿如坐宥勝大腿狂吻 爆親密影片惹火黃子佼
一向與人為善的黃子佼，近日爆出因私怨拒絕與宥勝同台，而宥勝也坦承「做了讓佼哥不開心的事」，但並未否認與黃子佼女友孟耿如有關。現在有媒體更起底早前宥勝與孟耿如合作偶像劇《22K夢想高飛》側拍花絮，直指就是這支影片令黃子佼勃然大怒。
黃子佼拒絕與宥勝同台，直言是私事，只有5個人知道，將來也會把這秘密帶進棺材。然而據《自由時報》報導，黃子佼不爽宥勝的關鍵，的確是因為女友孟耿如，指兩人側拍花絮影片互動極度親密，孟耿如坐在宥勝大腿上不停獻吻，令黃子佼極為不滿。
不過黃子佼隨即也在該報粉絲團下方留言否認，「如果是，那叫公事。我一直說的，是他人看不到，當然猜不到的私事。謝謝關心囉。」也盼留言評論的網友能三思，建議網友先看完他在臉書的6分鐘說明事件影片再討論，或是為中華隊加油。
(中時電子報)
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