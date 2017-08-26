「毛」起來動一下！ 新北辦毛寶貝走秀趴認養活動

新北市政府動保處今下午於遠東百貨板橋中山店舉辦毛寶貝走秀趴認養活動，台下大小朋友逗弄犬貓歡樂一片。（葉書宏翻攝）

新北市政府動保處今（26日）下午於遠東百貨板橋中山店舉辦毛寶貝走秀趴認養活動。（葉書宏翻攝）

小朋友開心逗弄犬貓。（葉書宏翻攝）

新北市政府動保處今（26日）下午於遠東百貨板橋中山店舉辦毛寶貝走秀趴認養活動。（葉書宏翻攝）

為增加毛寶貝們的曝光率及方便民眾認養，新北市政府動保處今（26日）下午於遠東百貨板橋中山店舉辦毛寶貝走秀趴認養活動，節目內容相當豐富，現場不只有來自淡水、瑞芳、三芝、八里動物之家精心挑選的毛寶貝們走秀，舞台下還提供家犬貓免費施打狂犬病疫苗注射、晶片植入與寵物登記，民眾還能參與環保局的互動遊戲獲得寵物相關禮品。當日活動共有5隻狗認養出去，找到承諾照顧牠們一輩子的主人。

動保處自104年8月開始，每個月都會舉辦一次毛寶貝走秀趴活動，近年來更開始與百貨公司合作，讓來逛百貨公司的民眾也能有機會能欣賞到來自動物之家的毛寶貝們的風采，還有新北市寵物商業同業公會也帶來3隻退役犬隻，一起等待牠們的下一站幸福！

不只如此，當天還提供100劑免費狂犬病疫苗與晶片登記，還有由專業獸醫現場一對一的寵物醫療諮詢服務，民眾反應熱絡，活動當天共施打12劑狂犬病疫苗與植入3支寵物晶片。

台下大小朋友逗弄犬貓歡樂一片，臺上當然也不甘示弱囉！毛寶貝們經由志工帶領在台上一一走秀，讓民眾可以欣賞毛寶貝們各顯風騷，吸引了更多民眾駐足圍觀，接著樂團Awesome boys帶來的悠揚樂聲，在夏日炎炎的午後讓人心靈如沐微風，再由知名心靈講師承澐分享如何用音樂陪伴毛寶貝，希望能讓每一個家庭的毛寶貝們與飼主都能獲得心靈撫慰，許多趁著暑假結束前帶著孩子來參與活動的爸爸媽媽都露出笑容，並在現場獸醫的分享下使小朋友能學習到不同的動物保護觀念。

農業局長李玟表示，新北市從104年3月起實施零安樂政策，即不斷強調「以認養代替購買」「支持認養，不棄養」的飼養觀念，並推出強化飼主責任、杜絕非法繁殖場、提高收容量及周轉率、廣設認養小棧等措施，此次毛寶貝走秀認養趴是整體措施的精華縮影，主要目的在於多元化管道推廣認養、教育民眾正確飼養觀念、為寵物施打晶片強化飼主責任、鼓勵民眾認養、為動物之家的毛寶貝們找到能照顧牠們一輩子的好主人。

(中時)