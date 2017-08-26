陽岱鋼連22場上壘 讀賣巨人不敵阪神

陽岱鋼4打數貢獻1安打，終結連9打數沒安打的安打荒。(中央社資料照)

陽岱鋼8月打擊大爆發，不過近2場手感冷卻，6打數沒有安打，讀賣巨人今(26日)與阪神虎交手，阪神靠糸井嘉男3分炮領軍，全場敲10安得8分，巨人雖一度追到差2分，但依舊沒能扳回劣勢，以4比8吞敗，值得一提是，陽岱鋼此役貢獻1安，終結連9打數無安打的小低潮。

巨人昨靠小將宇佐見真吾的2分炮，單局海灌5分撂倒阪神；此役同樣劇本再出現，巨人卻成了落難的一方。巨人此役推小將谷岡竜平先發，他首局雖挨2安，但無失分下莊；然而2上2出局一二壘有人時，卻沒能通過考驗，遭老將糸井扛出右外野3分炮。

但谷岡惡夢還沒完，投出保送又挨1安後，被阪神洋將羅傑斯(Jason Rogers)敲二壘打再失2分。他投完3局退場，巨人啟用投手車輪戰，沒讓阪神再添分，打線則在4下攻破阪神先發能見篤史封鎖，靠村田修一和石川慎吾的2支適時安打，追回3分，前5局打完只落後阪神2分。

然而才剛追回分數，阪神卻在7上再度發威，用2安從巨人中繼田原誠次手中得1分。儘管巨人8上改由山口鐵也接手，還是擋不住阪神攻勢，1出局滿壘時，挨大山悠輔的中外野安打，失掉2分。巨人雖在8下由陽岱鋼安打領頭，連3安換回1分，但攻勢就此中斷，以4分敗下陣來。

巨人輸球，同天央聯第3的橫濱DeNA被養樂多撂倒，兩隊仍維持3.5場勝差。陽岱鋼歷經連2場無安打後，此役4打數貢獻1安，並跑回1分，連續上壘場次推進到22場，打擊率微降到3成06。

(中時電子報)