泰前總理穎拉流亡 現總理帕拉育嘲笑：真是沒膽！

據大陸環球網26日報導，泰國前總理穎拉25日未出庭聆聽其所涉及的稻米補貼案宣判。泰國總理兼維和委主席帕拉育上將就此行為表示：「真是沒膽子啊，就那麼不勇敢面對宣判？」

環球網引據泰國星暹傳媒官方微博報導，帕拉育25日當天就穎拉未出席宣判法庭一事表示：「首先，穎拉跑哪了，我也不清楚，但是可以肯定，穎拉並未按法律程序走，並且也無意公開去向，我只想說，真是沒膽子啊，就那麼不勇敢面對宣判？吸引民眾同情虛張聲勢後銷聲匿跡？」

「在此，我必須提醒穎拉，你消失越久，事情就越大，你必須回來走完大理院宣判，要相信法庭是公正的！至於今日因缺席引發的法律程序影響，相關部門會進一步跟進處理。」帕拉育說道。

鑑於穎拉未出席宣判，泰國最高法院已經向盈拉發出逮捕令，並將宣判日期推遲至9月27日。

另據路透26日報導，一位不願透露姓名的「為泰黨」高層人士透露稱，穎拉目前已經抵達阿拉伯聯合大公國杜拜，與她的胞兄——另一泰國前總理戴克辛會合。為泰黨是穎拉所屬政黨。

消息還稱，穎拉是經由柬埔寨、新加坡，最後抵達杜拜。但泰國警方表示，他們沒有任何穎拉離境的紀錄，警方正密切跟蹤相關進展。

(中時)