旗津貝殼館「蟹逅特展」 展全台最大巨型蟹球
旗津黑沙玩藝節明天將進入尾聲，高市觀光局為延續暑假人潮，及活絡地方觀光，今天宣布與海生館合作，在旗津貝殼館推出「蟹逅特展」，展出60餘種超過百件各式珍貴的陸封型、海洋型、食用與有毒蟹類標本及模型，還有全台最大的巨型鱈場蟹蟹球。
觀光局長曾姿雯表示，高雄在致力於推廣觀光產業的同時，也十分重視生態資源與保育，特別與國立海洋生物博物館在旗津貝殼館合作推出「蟹逅特展」，展出期間到11/30日，內容豐富，蘊含知性與藝術之美，非常歡迎闔家大小一起來認識這群鐵甲奇兵。
展覽內容非常豐富，有超過60種螃蟹標本及模型，包括了陸封型、海洋型、食用與有毒蟹類等四大類，以及目前全世界體型第二大的螃蟹─勘察加擬石蟹，也就是俗稱的鱈場蟹或阿拉斯加帝王蟹，組成的全台最大超巨型蟹球。
另外，搭配紙雕大師洪新富老師所創作的螃蟹立體紙雕，以及海廢藝術家吳文雄精心製作的海廢作品，展覽品搭配導覽員解說，呼籲愛護海洋及尊重大自然的重要性，現場旗津國中同學也響應環保，利用寶特瓶DIY做螃蟹。
曾姿雯補充說明，2017旗津黑沙玩藝節即將邁入尾聲，歡迎大家利用最後一天來旗津參觀精彩沙雕，邀請大家本周末到旗津看沙雕、到貝殼館看螃蟹，從早到晚不無聊！更多內容請至活動粉絲團查詢。
(中時)
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