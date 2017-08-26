世大運》(特稿) 鄭兆村霸氣一擲 見證歷史時刻!

世大運男子標槍由鄭兆村拿到金牌。（季志翔攝）

鄭兆村，這三個字在民國106年8月26日成為台灣體壇最閃耀的巨星，也是亞洲新傳奇。

台北世大運田徑場26日擠進超過14000名觀眾，大家都是來為男子400公尺跨欄選手陳傑，男子標槍鄭兆村，黃士峰與男子200公尺楊俊瀚加油打氣。

陳傑先在400公尺跨欄跑出平生涯最佳成績拿下銀牌，繼2001年北京世大運陳天文銅牌之後，第二位在世大運獲得男子跨欄獎牌的台灣選手。

熱情民眾激情尚未退溫，另一方向的標槍場地隨即傳來歡呼聲，原來是黃士峰擲出86.64公尺，超越鄭兆村的84.37公尺，以及德國選手霍夫曼的85.97公尺，排名竄升至第一。

但霍夫曼不干示弱的在第五次擲出88.33公尺要回領先地位，此時全場氣氛頓時緊張起來，因為這個88.33公尺不曾出現在台灣，現場志工低頭不語。

但台灣英雄出現了，鄭兆村把握最後一次試擲機會，他要求全場觀眾為他加油打氣，然後深深吸口氣，眼神堅定的望著遙遠天空，從助跑到橫身跨步，手中標槍在空中劃出一道美麗弧線，就像是雨後彩虹落在台北田徑場上，是那麼的華麗，那麼的美妙，當大會宣布成績91.36公尺改寫亞洲紀錄之後，歡呼聲響徹台北天空，上萬人同時見證了歷史。

霍夫曼最後一次奮力擲出91.07公尺，沒能超越鄭兆村，躺在場中央無語望蒼天，鄭兆村趨前與霍夫曼握手，展現王者風範。

這是台灣第一舉辦如此盛大的國際賽事，兩天前出現百米王子楊俊瀚，相隔不到36小時，亞洲新傳奇誕生在台北田徑場，如同鄭兆村賽後所言，我就是來創造歷史，成為傳奇的，這句話說的好有自信，好有霸氣，2020年東京奧運就看你了，兆村。

(中時電子報)