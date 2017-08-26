七夕大稻埕 煙火璀璨10分鐘
一年一度的「大稻埕情人日」今晚登場，長達10分鐘的煙火秀璀璨施放，吸引萬名民眾在草地上欣賞，感受煙火浪漫。
台北市觀光傳播局舉辦河岸音樂季，壓軸活動「大稻埕情人日」下午4時在河濱公園登場，中孝介、金智娟、Matzka、四葉草等人接力開唱，吸引萬名民眾湧進現場。
今年的煙火以音樂為重點，用電音版歌曲串連，由入圍金曲獎的「台客電力公司」資深DJ David Jr. 大衛編曲，融合Drum & Bass、Dubstep、Trap、House等等EDM電音曲風。
浪漫又壯麗的第凡內早餐主題「Moon river」為序曲，再搭配劉文正名曲「愛像什麼」時，以炫紫燦金的煙花表達愛的強烈悸動。
特別的是，還搭配新世代嗨歌玖壹壹的「癡情玫瑰花」，既有趣又真誠，夜空中的「河岸漂流瓶」及「LOVE」煙花，彷彿愛的千言萬語。隨著過門一小樂句的懸疑節奏，是復古台語的「內山姑娘要出嫁」與萬芳、伍佰的「愛情限時批」，正宗本土風味，既可愛又現代，接續播放張雨生的「天天想你」，追憶經典歌曲。
不過，最後以蔡依林Jolin「日不落」進行結尾時，疑似煙火節奏與現場音樂對不上，氣氛一度尷尬，所幸主持人機警圓場，現場民眾仍享受氣氛。
(中時)
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