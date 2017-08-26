每天熱銷900碗！世大運牛肉麵揭密
台灣的食物席捲世大運選手村，除了披薩這些西方食物外，外國選手們最愛的就屬鹹酥雞、牛肉麵與蔥抓餅了，其中牛肉麵一天更是可以熱銷900多碗，幾乎供不應求，究竟這碗擄獲老外胃口的牛肉麵有什麼秘方呢？
實地探訪牛肉麵的研發廚房，不論是湯頭、食材都相當講究，原本紅燒牛肉麵所用的牛腩則是改成少見的牛胸腹肉，口感就像西式牛排一樣，加上因為藥檢的緣故，因此還使用了8個月熟成的豆瓣醬代替原本的中藥材，讓味道更上一層樓。
除了食材，廚師陳重光更是大有來頭，曾經在五星級飯店擔任主廚。這碗世大運牛肉麵除了牛肉口感讓外國人醉心外，牛肉湯頭更是讓他們大呼過癮，成為必吃的餐點。
(中天)
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