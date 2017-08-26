係金欸！入住幸福宅1年內生產報國 送2萬育兒津貼
台灣生育率低落，高雄人口日前又被台中超越，硬是「降級」變成老三。高雄鳳山一處幸福住宅建商，今天宣布，只要住戶入住1年內「生產報國」即送2萬育兒津貼，要是雙胞胎就4萬。
這家建設公司是尊邑建設，今天在鳳山區建案「捷市樂」上，向大家宣佈這項喜事。尊邑企業董座過去低調做公益，為善不欲人知，長期關注中輟生及幫助洗腎患者。今天更直接公開表示，鼓勵年輕人多生育，只要住戶入住1年內生兒育女，1胎就送2萬元育兒津貼，讓年輕人放膽生。
今天下午綜藝天王許效舜也受邀到場，與民眾互動，他說，自己住在台北市精華地段，房價也是1字頭，但是每坪破百萬，相較於高雄物價低廉，房價每坪10幾萬，相當划算，他考慮在高雄置產。
尊邑建設指出，只需自備30萬，享受大東捷運站的便利、鳳山大東藝文中心給您的藝文休憩，好評捷運宅，就在鳳山市心板塊區，2房加裝潢，輕鬆入主，圓夢升級有殼族。
(中時)
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