許多銀行擬撤出英國倫敦 德國法蘭克福將接手？
英國脫歐談判正在進行，但許多銀行業已著手準備撤出英國倫敦，哪座城市將接棒成為歐盟金融重鎮，成為外界關注焦點。根據路透報導，德國法蘭克福一份研究報告預測，法蘭克福可望成為「小倫敦」，未來將迎來上萬個就業機會。
雖然當前英國正在向歐盟爭取，未來脫歐後，仍可維持與歐盟的貿易關係，避免貿易障礙產生。不過，到目前為止，高盛、花旗、渣打等銀行都已宣布著手撤出倫敦，另尋可能的據點。
法蘭克福是繼倫敦後，歐盟第二大金融重鎮。其中，摩根士丹利、花旗和摩根大通等宣稱，將考慮把法蘭克福做為與歐盟的交易據點。
路透轉述一位法蘭克福市政府官員的說法，根據當地一份研究報告，未來4年內，法蘭克福可望迎來1萬名銀行業人士和金融專業人士；未來衍生的就業機會高達4.1萬個，包括不動產經紀人、計程車司機和建築工人等。
「它不是倫敦城，但或許會成為小倫敦，」法蘭克福經濟促進局的負責人Oliver Schwebel說。
該研究報告由法蘭克福推廣機構「法蘭克福美因河金融協會(Frankfurt Main Finance)」所做。
不過，報導也指出，許多法蘭克福民眾擔心，一旦大量人潮湧入法蘭克福，可能會推升當地房價，到時候居住成本將一起大幅上漲，人們可能更難買、租房。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。