許多銀行擬撤出英國倫敦 德國法蘭克福將接手？

英國脫歐談判正在進行，但許多銀行業已著手準備撤出英國倫敦，哪座城市將接棒成為歐盟金融重鎮，成為外界關注焦點。根據路透報導，德國法蘭克福一份研究報告預測，法蘭克福可望成為「小倫敦」，未來將迎來上萬個就業機會。

雖然當前英國正在向歐盟爭取，未來脫歐後，仍可維持與歐盟的貿易關係，避免貿易障礙產生。不過，到目前為止，高盛、花旗、渣打等銀行都已宣布著手撤出倫敦，另尋可能的據點。

法蘭克福是繼倫敦後，歐盟第二大金融重鎮。其中，摩根士丹利、花旗和摩根大通等宣稱，將考慮把法蘭克福做為與歐盟的交易據點。

路透轉述一位法蘭克福市政府官員的說法，根據當地一份研究報告，未來4年內，法蘭克福可望迎來1萬名銀行業人士和金融專業人士；未來衍生的就業機會高達4.1萬個，包括不動產經紀人、計程車司機和建築工人等。

「它不是倫敦城，但或許會成為小倫敦，」法蘭克福經濟促進局的負責人Oliver Schwebel說。

該研究報告由法蘭克福推廣機構「法蘭克福美因河金融協會(Frankfurt Main Finance)」所做。

不過，報導也指出，許多法蘭克福民眾擔心，一旦大量人潮湧入法蘭克福，可能會推升當地房價，到時候居住成本將一起大幅上漲，人們可能更難買、租房。

(旺報)