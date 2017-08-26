郭阜林猛打賞帶攻勢 率獅終止4連敗
統一獅今作客桃園棒球場迎戰Lamigo桃猿，獅隊洋投布魯斯主投6局失3分，繳出優質先發表現，加上此役郭阜林單場4打數3安打，並在第6局開啟獅隊大局，終場統一就以6比5擊敗桃猿，終止4連敗。
此役前5局兩隊呈現拉鋸打成2比2平手，不過獅隊在第6局打開大局，先靠著郭阜林的安打站上壘包，隨後陳鏞基、鄭愷文也都適時擊出安打，打下超前分，緊接著桃猿洋投道恩斯投出暴投，又奉送2分，唐肇廷也擊出高飛犧牲打再添分數，獅隊單局打下4分大局奠定勝基。
雖然桃猿靠著串聯攻勢以及林智平本季首轟，將比數追到1分差，但最後獅隊守護神陳韻文成功守成，拿下本季第6個救援成功。
郭阜林單場4支3，屢屢帶動獅隊攻勢，獲得單場MVP；獅隊洋投布魯斯主投6局，僅被擊出4支安打，投出6次三振，雖然被朱育賢轟出本季第19轟，但隨即也回穩，6局僅失3分，順利拿下本季第９勝。
(中時電子報)
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