韓「莉蓮」衛生棉 害上萬女性月經異常
大陸海外網26日引據香港頭條日報消息，繼「毒雞蛋」風波後，南韓知名衛生棉品牌「莉蓮」（Lilian）遭揭發產品中含有毒化學物，當地許多女性傳出經痛、經期大亂，嚴重者出現停經狀況，有人甚至因此出現子宮肌瘤必須切除，生產商已經全面停手並且回收退款。
此前據相關媒體報導，從去年起，眾多南韓消費者就反映在使用了「莉蓮」衛生棉後出現經血量減少、生理痛加重、月經周期改變的情況。今年3月，南韓某環境團體發表了「衛生棉安全性調查」結果，稱在「莉蓮」衛生棉中檢測出了最多的有毒物質。南韓網路上關於「莉蓮」副作用的內容不斷增長，在某個以女性會員為主要群體的南韓化妝品論壇中，近幾個月內與該產品相關的留言達數百則。
對此，南韓食品藥物安全部宣布，將檢測過去3年來由56家公司生產或進口的896種衛生棉產品，是否含有揮發性有機化合物，最快9月底完成檢測。「莉蓮」衛生棉被揭發讓用戶的身體出現副作用，每10位用戶中就有6位曾患有月經周期不穩定、痛經等月經異常的問題。
據南韓媒體報導，「莉蓮」衛生棉遭揭發所含的有害物質比其他商品多10倍。南韓目前已經有超過1萬名受害女性，計劃提出集體訴訟。
(中時)
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